《業績-電子零件》聯德控股-KY列警示股 6月每股盈餘0.706元 17:392020/08/06 時報資訊 時報、電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯德控股-KY (4912)達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務訊息。6月營收3.81億元，年增8.2%，稅前淨利4100萬元，年增51.85%，本期淨利3400萬元，年增88.89%，每股盈餘0.706元。 第二季營收11.43億元，年增12.72%，稅前淨利1.24億元，年增244.44%，本期淨利9700萬元，年增162.16%，每股盈餘2元。（編輯整理：李易紓） (時報資訊) #聯德控股-KY #運動器材 #散熱 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-其他電子》閎康H1每股賺2.05元 H2毛利率看升 17:222020/08/06 財經 《通信網路》智易Q2每股賺1.72元 營收Q3勝Q2、H2勝H1 16:142020/08/06 財經 《業績-半導體》聯詠Q2財報衝3高 每股大賺4.2元 16:142020/08/06 財經 《業績-其他電子》無塵室工程需求增 聖暉Q2每股賺5.36元 08:182020/08/06 財經 《通信網路》統振出售旗下統達29％股權 每股貢獻0.4元 09:262020/08/06 財經 《電子零件》坐擁利多 群電Q2雙率雙升 14:322020/08/06 財經 聯詠第2季獲利創新高 每股純益4.2元 16:382020/08/06 財經 《半導體》雍智7月營收寫次高 Q3續締新猷可期 11:082020/08/06 財經 逐洞賽│永誠投顧分析師李忠興 17:262020/08/06 財經 亞德客-KY 7月營收報喜 今日股價上漲 10:022020/08/06 財經 財經熱門新聞 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 - 財經 - 工商 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。