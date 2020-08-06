聯德控股-KY (4912)達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務訊息。6月營收3.81億元，年增8.2%，稅前淨利4100萬元，年增51.85%，本期淨利3400萬元，年增88.89%，每股盈餘0.706元。

第二季營收11.43億元，年增12.72%，稅前淨利1.24億元，年增244.44%，本期淨利9700萬元，年增162.16%，每股盈餘2元。（編輯整理：李易紓）

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