儘管隔夜美股收高及大陸股市連漲第5天，但在美中科技戰加劇的陰影籠罩下，周四香港股市開高走低，終場恆生指數收跌0.69%，為24930.58點，25000點大關再度得而復失。國企股(H股)收跌0.53%，為10202.41點。

黃金價格漲破每盎司2050美元大關，黃金股繼續走高，招金礦業、紫金礦業均漲逾6%。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布「乾淨網路」（Clean Network）計畫，以防止中國可能構成的國安風險，相關措施包括從美國應用程式商店移除「不可信」的中國軟體，如抖音（TikTok）與微信（WeChat）。此外，美國亦將限制中國雲端服務供應商在美國收集、儲存與處理資料的能力。這表示，阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信與騰訊等中國網路與電信巨頭可能受到影響。騰訊收跌1%，盤中一度跌逾3%。

(時報資訊)