高市觀光局6日宣布攜手KKday、悠達共享機車等業者，共推智慧觀光旅遊。（柯宗緯攝）

高市觀光局6日宣布攜手KKday、悠達共享機車等業者，共推智慧觀光旅遊。（柯宗緯攝）

高市觀光局6日宣布攜手知名OTA平台KKday、悠達共享機車等單位，率先全台誠摯高雄智慧旅遊專區，旅客可購買無卡化的輕軌、蓮池潭等好玩卡遊程，同時結合2.0版智慧借問站、多元數位支付等，只要一機在手，就可智慧暢遊高雄。

高市觀光局代理局長邱俊龍指出，高雄旅遊透過「一機通」有更多元玩法，這次整合KKday、悠達共享機車、高捷、棧貳庫、一卡通、借問站等單位資源，串連高雄「舊港新灣」亞洲新灣區、左營蓮池潭等景點。

旅遊體驗與行程的線上平台業者KKday，首度與單一城市推出深度旅遊，在平台推出「高雄智慧旅遊專區」，方便遊客取得旅遊產品及遊程資訊。

觀光局主打「輕軌周遊2日好玩卡」、「蓮潭好玩卡」作為無卡化示範商品，只要透過QRCode就能以手機，享受自主、便利、即時旅遊服務。

另方面，觀光局首度與高雄在地共享機車業者「悠達」合作，在西子灣、哈瑪星、蓮池潭7-11、中外餅舖棋餅文創館等景點設置租借站，全市已布點20處，下階段將結合捷運服務，布局大鳳山旅遊帶。

觀光局指出，另新建置7處2.0版特色借問站，掃描專屬QRCode宣傳牌，可獲得全市遊程資訊及登入高雄智慧旅遊專區購買產品，並搭配LINE＠提供專人旅遊諮詢服務。

邱俊龍提到，今年定調為智慧觀光開端，起手式在輕軌沿線、棧貳庫設置Wifi網路服務，未來將導入大數據分析，了解遊客年齡層、旅遊喜好及頻率、購買管道、旅遊產品核銷狀況、消費方式等，並有意規畫觀光物聯網、真人語音導覽等服務，帶動高雄智慧旅遊風潮。

(中時 )