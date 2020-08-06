謝盈萱、徐若瑄、孫可芳在片中飾演三姊妹。（威視電影提供）

《孤味》電影正式海報。（威視電影提供）

威視電影【孤味】花絮：故事源起篇 (11.06雙雙對對 相揪作伙)

獲選今年香港國際電影節開幕片的溫暖親情系電影《孤味》今(6日)公布正式海報，可看到飾演三姊妹的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳及孫女陳姸霏圍繞著母親陳淑芳，感情融洽地拍下全家福合影，十分引人注目的是陳淑芳身旁座位卻是空的，再搭配海報文案：「缺席的人，是她們不能觸碰的心事」更顯得強烈對比，讓人想一探究竟。不僅人物吸睛，大大的英文片名「Little Big Women」也讓人體悟到女性既渺小又偉大的堅韌情懷。

除了正式海報，今日也同步釋出許承傑導演的訪談花絮，提到劇本是改編自己外婆的親身故事，從小就和外婆非常親近的導演，在得知外婆過世的噩耗後就決定拍攝一部關於她的故事，而故事主軸圍繞在外公過世時，外婆與外公的情人一起籌辦喪禮的這個特殊經歷。導演表示《孤味》多著墨在女性角色的心境，因此希望觀眾看完後，更珍惜身旁的她們：「每一個女人，其實都有她們身為大姊、二姊，或者是媽媽的另外一面！」

此外，導演透露籌備期時，二女兒的角色演員遲遲未定，當他與朋友喝酒閒聊時，朋友開玩笑說：「你找徐若瑄來演啊，如果你找到她，我就給你五百萬！」導演當時僅一笑置之，當作酒席間的玩笑話，沒想到Vivian看完劇本後非常喜歡，大力讚賞：「導演非常了解女人，希望這個好電影給全世界看到！《孤味》就是身邊最生活、寫實的題材！」不僅答應參演，還主動希望擔任監製，讓導演不敢置信、直呼美夢成真，也不忘對那位朋友笑喊：「你還欠我五百萬！」

而首次擔任監製的徐若瑄，也誠懇地向導演表示自己願意為電影全力以赴：「自己有許多人生經驗，很多關於女人的角度都可以參與在其中！」真誠又負責的態度，令導演十分感動：「第一次見V姐的時候就被她收服了，無論是現場或幕後，她都幫我們非常多！」《孤味》將於2020年11月6日全台戲院上映

(中時 )