新冠肺炎疫情再起，北市府今起啟動第一階段應變機制，北捷宣布，今起民眾搭乘捷運全程都需強制戴口罩，不過會有一周勸導期，8月13日仍拒絕戴口罩者，最高可開罰1.5萬元，今日截至下午1630時，北捷勸導戴口罩共計約8900人次。

北捷表示，自4月4日強制戴口罩以來，共查獲2件未戴口罩且勸導不聽案例，均已移交北市衛生局裁處。北捷指出，目前共設置17台紅外線熱顯像儀偵測旅客體溫，在運量大的車站如台北車站、西門站、市政府站、中山站、板橋站、忠孝復興站及龍山寺站等，如發現旅客體溫大於或等於攝氏38度，仍將拒絕提供運送服務。

北捷強調，自疫情初期，即已實施第一線服務人員值勤時全面戴口罩，並持續進行各項消毒措施，包括捷運電聯車車廂於每天出車前及營運時間每8小時加強消毒作業；各捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場館，旅客民眾頻繁接觸設備，消毒頻率為每4小時1次。

北捷呼籲，為了大家的健康安全，搭乘捷運務必全程戴口罩。此外，乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當社交距離；如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫。

(中時 )