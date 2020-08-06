臉書在本週三（當地時間8月5日）推出了Instagram Reels，這是一款模仿其競爭對手TikTok的應用程序，其允許用戶製作配有音樂的短視頻。值得一提的是，這並不是臉書第一次模仿競爭對手的產品。

以下是《富比士》專欄作家Rachel Sandler，按照時間線對臉書發佈的與其他公司類似產品的盤點結果：

2014年6月

臉書創建了一款名為Slingshot的獨立應用，這是該公司阻止Snapchat崛起而展開的首次重大嘗試之一。該應用於2015年被關閉，它允許用戶像Snapchat一樣向朋友發送短暫的照片。不過兩者有一個很大的區別，即用戶只有回發自己的信息之後才能看到拍照選項。三個月之後，這項功能最終被移除。

2015年3月

臉書推出了「On This Day」，其可以展示幾年前同一天的舊帖子和照片。這項功能和它的競爭對手Timehop一模一樣。在臉書複製這項功能的時候，Timehop已經積累了600萬的每日用戶量。

2016年8月

臉書發佈了Instagram Stories，這是對Snapchat旗艦功能的複製，用戶通過該應用發佈的視頻和照片，在發送24小時之後將自動消失。

Instagram前執行長凱文·斯特羅姆當時就承認，Snapchat是這一理念的推廣者，「其值得所有的讚譽」。

臉書最終將Instagram Stories擴展到了臉書和Messenger兩款主應用程序上。

2016年10月

臉書允許用戶通過Marketplace從其他用戶那裡購買和銷售商品，Marketplace是一個專門針對P2P購物的標籤選項，類似於購物分類網站Craigslist。

2020年4月

臉書創建了一款獨立的遊戲應用：Facebook Gaming，它能夠像亞馬遜的Twitch一樣對電競遊戲進行直播。

2020年4月

臉書宣佈推出Messenger Rooms，其可以提供視頻聊天功能，對Zoom和Houseparty構成挑戰。值得一提的是，在新冠肺炎大流行期間，人們的線上通訊規模猛增。

2020年8月

當TikTok發現自己處於陸美兩國的紛爭焦點時，臉書發佈了Instagram Reels，這就是一款短視頻應用程式，不僅在功能上與TikTok相似，而且在外觀和使用感覺上也與後者一樣。

抄襲競爭對手的功能並不違法，但在上周的眾議院反壟斷委員會聽證會上，民主黨人質問臉書執行長馬克·祖克伯，臉書是否濫用其市場力量以打敗競爭對手。

祖克伯在與美國民主黨眾議員普拉米拉·賈亞帕爾(Pramila Jayapal)的緊張對話中承認：「我們確實採用了其他人已經引領的功能，就像別人複製和改編我們發明的功能一樣。」

臉書一直密切關注著競爭對手。其利用在2013年收購的VPN應用Onavo，跟蹤該平台用戶所打開的競爭性應用產品，並利用這些信息為產品和商業決策提供信息。BuzzFeed News報導稱，臉書去年出於隱私方面的考慮刪除了該應用，但這其實是它收購WhatsApp的一個組成部分。《華爾街日報》(the WallStreet Journal)報導稱，臉書發佈Instagram Stories後，其同樣利用Onavo的數據對Snapchat進行監控。

(中時新聞網)