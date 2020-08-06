立法院爆出立委行賄案，前時力主席徐永明退黨止血，時力台北市議員黃郁芬、林穎孟昨也宣布退黨，造成時力有滅黨危機。台北市長柯文哲6日表示，徐永明都退黨了，為什麼那兩位要退黨，「我搞不清楚」。

柯文哲今被問到時力是否有滅黨危機，他指出，老實講不曉得也搞不清楚，北市議員兩位（指黃郁芬、林穎孟）為什麼退黨，徐永明都退黨了，為什麼那兩位要退，本來時力在台北市議會有3席，林亮君已經退了，現在這兩個退了，所以在台北市議會，時力已經不見了。

柯文哲昨晚與民眾黨徵召的高雄市長候選人吳益政直播連線直言，民進黨立委柯建銘明明知道，為何不講？柯今天進一步說明，柯建銘是政壇老將、老芋仔，每個立委在發言背後代表什麼意思，柯建銘一定會懂。

被問及柯建銘是否在為同僚掩護，柯文哲解釋說，是指對於提出的議案都知道是什麼意思，看柯建銘當時發言就是這個意思。

(中時 )