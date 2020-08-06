在岸人民幣升值89基點 17:272020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元匯價6日收盤報6.9441，較上一交易日升值89個基點。 人民幣兌美元中間價報6.9438，較上日6.9752，升值314基點或0.45％，連續第三日升值，創近5個月高。 (工商 ) #基點 #升值 #在岸人民幣 #在岸 #人民幣兌美元匯價 也許您會感興趣 推薦閱讀 股市短波－慧洋 7月營運由虧轉盈 04:102020/08/06 證券．權證 亞德客、氣立 7月營收報捷 04:102020/08/06 證券．權證 《傳產》新濠一川堅持不二價 董座蔡家福：有信心完銷 17:392020/08/06 財經 人民幣中間價升值314基點 10:122020/08/06 財經 三段刻骨銘心的大陸探親之旅（四） 04:102020/08/06 兩岸藝文 香港增確診案例竟是台女 在台期間均在北部活動 14:302020/08/06 生活 29.5元防線守穩穩 新台幣小升0.3分 16:512020/08/06 財經 《國際金融》印度央行維持利率不變 15:232020/08/06 財經 友霖前進大陸 降血脂用藥Pitavastatin打頭陣 16:232020/08/06 財經 陸青年瘋買金 取代大媽入市 04:102020/08/06 產業財經 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 債市「恐慌指數」亮警訊 新債王：美股劇烈震盪期到了 - 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 - 財經 - 工商 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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