在岸人民幣兌美元匯價6日收盤報6.9441，較上一交易日升值89個基點。

人民幣兌美元中間價報6.9438，較上日6.9752，升值314基點或0.45％，連續第三日升值，創近5個月高。

(工商 )

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