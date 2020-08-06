豐銀投顧分析師羅雅渝表示，5日美股嬌生與美國政府達成疫苗採購協議，加上多數企業財報報喜，激勵美股三大指數收漲，那斯達克指數連6紅，僅費半指數小跌0.1％。台股在電子股領軍帶攻下，最高也一度來到12,971點，與歷史高點13,031僅差60點，面臨13,000關卡，短線籌碼獲利了結、賣壓出籠、漲幅收斂，加權終場上漲111點，收在 12,913點。上櫃指數收在166.11點，下跌0.87點。

以技術面觀察，台股跳空開高92點，越過重要轉折12,769點，日線短底形成小W底，代表多方展現強烈進攻的企圖心，只要量價搭配得宜，可望續漲挑戰13,031高點，再創歷史新高。短線而言，5日線12,720點，多方動能盤堅上攻。觀察10日線12,634點，5日線即將扣抵值向下，而10日線扣抵值向上，盤勢格局短線仍高檔震盪。技術指標KD黃金交叉，MACD柱狀體由黑翻紅，走勢正向。台股在熱錢挹注下，多頭格局沒有改變。櫃買指數盤中最高位階來到168.22點，一度越過重要轉折點167.84點，過高後隨之走低，最終下跌0.87％，黑K作收；觀察5日線164.91點，向上挑戰突破月線164.88點，而月線即將開始向下扣抵6個交易日，屆時月線有機會扭轉向上。觀察指數守穩並站上多方轉折167.84點後，反彈格局將扭轉趨勢。

個股方面，本周納入投資組合的日馳（1526），7月營收1.21億元，年增12.3％，上半年賺1.71元。較去年同期大增1.28倍。目前訂單能見度已到10月，自行車在歐、美市場持續熱銷，無論組車廠或是零配件廠，現階段同樣訂單滿手、產能滿載，預期今年獲利可望倍增。

展望後市，各國央行將延續寬鬆政策，雖然美中衝突變數持續干擾，但台幣盤中升破29.301元，熱錢湧入亞洲。台股迎1,200億股息活水，資金行情可望延續，且近期密集公布半年報及7月營收，類股良性輪動，有助大盤持續向上攻堅，再創新高。

(工商 )