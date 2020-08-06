倫元投顧分析師陳學進表示，6日台股持續呈現「開高震盪走高」格局，終場上漲111.2點作收，漲幅0.86％，收在12,913.50點；櫃買指數則表現相對弱勢，終場下跌0.87點作收，跌幅0.52％，收在166.11點；至於三大法人進出方面，外資轉買38.89億元，投信續買4.38億元，自營商續賣11.54億元，惟外資法人於台指期貨市場上小幅減碼185口多單，累計淨多單部位為31,478口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然目前市場普遍都存有「居高思危」的心態，但多頭趨勢向上，並沒有因為近期指數的震盪而改變，原因在於：第一、就VIX恐慌指數來看，儘管全球疫情延燒，使市場不安，加上美中關係陷入空前的緊張局面、以及歐美第二季經濟成長率表現不理想，甚至陷入有史以來最大負成長的窘境。照理來說，恐慌指數應會飆漲，但5日甚至還跌至22.99，代表整體行情並未改變；第二、就資金面及美元指數角度來看，2008年金融海嘯期間，美國聯準會在5年之內，總計釋放逾3兆美元，但這次，在美國各級政府及央行不約而同連袂降息、印鈔、撒錢、救經濟之下，從年初至今，合計已釋放出高達15兆美元，且持續增加中，造就這一次百年難得一見的大行情；第三、就線型架構的角度來看，儘管預期指數於10日線至13,031點附近還會震盪2～3天，不過在10日線、月線、季線、半年線及年線等短中期均線持續震盪走揚、政策面及法人大戶心態不變之下，預期後市行情仍是持續向上。

個股方面，本周納入投資組合的恆大，第二季純益年增52倍，每股大賺7.22元，營運持續爆發。配合多方趨勢向上、以及內外資法人大戶心態積極偏多不變下，只要量價不失控，預期後市將有大漲再創新高的機會。

此外，就個股輪動結構來看，從恆大、康那香、申豐、瑞昱、欣興、南電、景碩、圓剛、圓展、廣錠、今國光、強茂、京鼎、雙鴻、曜越、日馳、同致、智伸科等個股的大漲、甚至台積電及聯電震盪上漲，以及大立光跌深反彈，都顯見在市場法人大戶偏多心態不變下，後市行情不容小覷！但從世界先進、上銀、光環、華擎、GIS業成、聯茂、安集及康友-KY等個股的下殺拉回，也看出對於一些估值偏高、籌碼面凌亂的個股，一旦趨勢轉弱，千萬不可戀棧。

(工商 )