永誠投顧分析師李忠興表示，美股那斯達克指數5日再創歷史新高，激勵台股6日由股王大立光帶領，蘋概三王、光電族群、權值股輪動表現，盤中最高衝到12,971.87點，然高檔獲利了結賣壓順勢出籠，尤其反彈到短線滿足點的生技類股賣壓相對沉重，尾盤紛紛由紅翻黑，拖累大盤漲勢收斂，終場收在12,913.5點，櫃買指數更由紅翻黑，下跌0.52％。

櫃買指數6日觸碰7月23日前波反彈高點後拉回，其實是交代技術面的壓力區，符合預期的走勢，拉回是進場的機會，也是調整位階與結構必經的過程。以量先價行的角度，新大量會有新高點，量價不會同時到頂，未來大盤高點13,031點應會突破，下周或有拉回的機會，尤其櫃買指數反彈一周後，將進行最後的洗盤，屆時將會出現較好的進場機會。

全球處在有史以來資金最寬鬆的時期，在新台幣未出現明顯貶值前，資金堆砌出來的行情就不會結束，擇優擇強作多不變，選擇7月營收佳或第二季財報表現亮麗，以及法人籌碼集中度高的個股，進行波段操作。

個股方面，本周納入投資組合的TPK-KY，第二季毛利率創近八個季度新高，每股盈餘達0.76元，投信與外資本周合計買超逾1.5萬張，看多不變。

(工商 )