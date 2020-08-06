逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:262020/08/06 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，美股那斯達克指數5日再創歷史新高，激勵大盤6日續朝7月28日高點13,031點作挑戰，櫃買指數則率先拉回整理，盤面輪動加快，除台積電、聯電作為多頭指標外，ABF載板及NB散熱族群領先過高，策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股。 個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，隨生技族群6日再度齊步走揚，後市持續偏多看待。 (工商 ) #台積電 #聯電 #亞諾法 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽│豐銀投顧分析師羅雅渝 17:262020/08/06 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:262020/08/06 財經 逐洞賽│永誠投顧分析師李忠興 17:262020/08/06 財經 美股那指再創新高 台股衝上12,900點關卡 09:342020/08/06 財經 《盤後解析》神龍擺尾 台股悍飆111點 13:582020/08/06 財經 今日股市備忘錄 04:102020/08/06 證券．權證 《晨間解盤》類股輪動利大盤(倫元投顧提供) 07:442020/08/06 財經 蘋果股價強勢攻頂 16檔蘋概股 跳曼波 04:102020/08/06 證券．權證 台積電助AMD搶市占率 供應鏈發光 04:102020/08/06 證券．權證 《集中市場》外資急轉彎買超38億元 萬三關再進一步 15:232020/08/06 財經 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 債市「恐慌指數」亮警訊 新債王：美股劇烈震盪期到了 - 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 - 財經 - 工商 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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