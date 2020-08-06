宏捷科私募引進 中美晶持股22.53％成最大股東 17:272020/08/06 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏捷科（8086）6日董事會決議，發行私募普通股4,5000仟股，私募價格77.7元，募資總金額為34.965億元。中美晶（5483）同日召開董事會，決議參與宏捷科私募現增案普通股，預計持有增資後股權達22.53％，成宏捷科最大股東；雙方強強聯手，搶攻第三代半導體氮化鎵（GaN）市場版圖，一起打世界盃。 (工商 ) #中美晶 #宏捷科 #最大股東 #私募 #引進 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》持股22.53％ 中美晶成宏捷科第1大法人股東 16:482020/08/06 財經 友達 可望成富采投控最大單一股東 04:102020/08/05 證券．權證 宏捷科股票 8/6起暫停交易 19:022020/08/05 財經 宏碁受疫良多 Q2獲利激增超過一倍 19:322020/08/05 財經 中美晶股票 8/6起暫停交易 19:032020/08/05 財經 雙王打臉空頭、空手 台股12913創收盤新高 14:252020/08/06 財經 威盛晶心科 拚吃去美化轉單 04:102020/08/05 證券．權證 Wi-Fi扮要角 宏捷科Q3旺 04:102020/08/05 證券．權證 中美晶宏捷科傳結盟 今停牌 04:102020/08/06 證券．權證 陸近20年內 曾掀反美日韓潮 04:102020/08/06 話題觀察 財經熱門新聞 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 - 財經 - 工商 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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