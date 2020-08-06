宏捷科（8086）6日董事會決議，發行私募普通股4,5000仟股，私募價格77.7元，募資總金額為34.965億元。中美晶（5483）同日召開董事會，決議參與宏捷科私募現增案普通股，預計持有增資後股權達22.53％，成宏捷科最大股東；雙方強強聯手，搶攻第三代半導體氮化鎵（GaN）市場版圖，一起打世界盃。

(工商 )

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