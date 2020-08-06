中芯國際第二季淨利潤1.38億美元 年增超過六倍 17:312020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在陸港兩地上市的大陸半導體巨頭中芯國際6日港股盤後公布第二季財報顯示，公司在2020年第二季營收達到9.39億美元，年增18.7％，淨利潤則為1.38億美元，年增644.2％。 中芯國際聯合首席執行長趙海軍和梁孟松稱，儘管宏觀環境仍在變化，但晶片需求依然強勁。公司第二季再創佳績，淨利潤為1.38億美元，創單季新高。 同時，第二季成熟技術應用平台需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進。公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計第三季營收將持續成長。 (工商 ) #宏觀 #聯合 #第二季 #中芯國際 #淨利潤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》星展銀行第二季淨利跌逾兩成 優於市場預期 09:262020/08/06 財經 菲律賓第二季經濟重摔 29年首見衰退 12:332020/08/06 財經 居家令助攻 Disney＋用戶 突破6千萬人 04:102020/08/06 全球財經 《國際產業》額外援助航空業250億美元 川普：絕對支持 10:002020/08/06 財經 客戶訂單暫緩 研華本季展望保守 04:102020/08/06 證券．權證 《熱門族群》台塑四寶估Q3營收季增 聚焦2波疫情發展 17:392020/08/06 財經 瑞昱Q2獲利創新高 Q3出貨續強 04:102020/08/06 證券．權證 《國際產業》全球銷量腰斬 豐田上季本業獲利崩跌98％ 14:322020/08/06 財經 中市「振興就業 週週徵才」 攜手企業聯合招募新血 16:182020/08/06 生活 《國際經濟》史上最慘 菲律賓第二季GDP萎縮16.5％ 12:162020/08/06 財經 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 債市「恐慌指數」亮警訊 新債王：美股劇烈震盪期到了 - 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 - 財經 - 工商 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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