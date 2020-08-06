在陸港兩地上市的大陸半導體巨頭中芯國際6日港股盤後公布第二季財報顯示，公司在2020年第二季營收達到9.39億美元，年增18.7％，淨利潤則為1.38億美元，年增644.2％。

中芯國際聯合首席執行長趙海軍和梁孟松稱，儘管宏觀環境仍在變化，但晶片需求依然強勁。公司第二季再創佳績，淨利潤為1.38億美元，創單季新高。

同時，第二季成熟技術應用平台需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進。公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計第三季營收將持續成長。

(工商 )