民進黨立委何志偉今日下午赴台北賓館參加李登輝前總統追思會後表示，李前總統晚年心心念念的就是打造台灣農畜品牌「源興牛」，希望未來能藉著改善畜農經濟，替台灣農民走出一條新的路。

何志偉指出，李前總統年輕時是農經學者，直到步入中年才從政，到了晚年，除台灣民主外，最掛念的就是台灣的農經發展。

何志偉說，近年李前總統曾向陽明山上的何姓飼主購買源自日本的台灣牛，如今放養在花蓮壽豐的牧場，取名為「源興牛」。期望藉由別於一般圈養，採放養的方式，來提升牛肉的品質，打造台灣牛的品牌。盼未來能為台灣農畜開出一條新的道路。

何志偉也分享了一個故事，過去和李前總統時常在一些活動場合上遇到。而李前總統對於想要合照的民眾總是來者不拒。甚至偶爾碰到一些較不得體民眾，直接拍李前總統的肩、戳手臂，李前總統也不會生氣。「雖然李前總統本身就很有威嚴，但展現出的態度一直都很親民。」

總統府資政趙守博今日下午也到場參加追思，但並未受訪，結束後隨即離去。

(中時 )