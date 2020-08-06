「傑哈巴特勒一通電話，開啟了我的商業電影導演之路。」即將在下周三(8／12)上映的《天劫倒數》導演雷克羅曼沃回憶起當時接到傑哈要求他接下《全面攻佔3：天使救援》導演筒時，自己還是個名不見經傳的導演，傑哈卻堅定地說：「出身特技演員的你，沒有人比你更懂觀眾想要的銀幕震撼效果，如果你的作品在視覺上感受不到位，你自己也很難放行吧？！」這幾句話，讓兩人建立起日後合作的不解之緣。

不過，傑哈巴特勒回想起2019年拍攝《天劫倒數》時，「導演和我設想了各種世界末日即將到來前的瘋狂景象，例如：政府效能瓦解、武裝部隊出動維持治安、人們瘋狂囤積與搶奪糧食、甚至不惜發生流血衝突，到處一片混亂，到今年因為新冠肺炎的關係，我們竟然活在自己假設的未來中，感覺非常不真實。」

從《全面攻佔3：天使救援》到《天劫倒數》導演雷克羅曼沃與傑哈巴特勒再度展現強大的默契，雷克說：「電影《天劫倒數》將呈現出傑哈最真實的一面，在面對足以毀滅全人類的災難面前，傑哈要在絕望中力圖振作，帶著家人盡速逃向安全的地方。在這過程中，他與妻子及幼子將經歷所有最好與最壞的過程。」

但即使是在最絕望的時刻，傑哈在《天劫倒數》中飾演的父親約翰蓋瑞迪依然不放棄希望與作為人父的自我要求，儘管面對不知何時會落下的隕石群、瘋狂的公路車陣與慌亂的人群，他說：「最大的彗星碎片即將衝破大氣層，約翰只剩下48小時為自已與家人找到活下去的唯一生路，時間的壓迫感與隨時可能發生的各種突發意外，導演精準抓住每一分鐘的節奏，讓電影在故事與特效之間達到平衡，不是一件容易的事情。」

《天劫倒數》故事敘述一顆名為「克拉克」的彗星，從地球外圍高速掠過，其大型碎片落入地球，造成城市毀滅與難以估計的生命財產損失。政府緊急開放給某些有資格的人躲入地下緊急避難所，以躲避48小時後更具毀滅性的隕石衝擊，約翰蓋瑞迪(傑哈巴特勒 飾)他決定把握這個機會，為自己與家人爭取活下去的機會逃向最後的避難所。

(中時 )