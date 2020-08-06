半導體檢測廠閎康(3587)上半年每股盈餘為2.05元，7月合併營收2.67億元，月增5.03%，中美貿易戰未止，大陸政府加速提升半導體自製率，在提升自製率的過程中，大陸實驗室FA業務量大增，對閎康下半年毛利率提升將有明顯效果。

閎康業務分為材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度分析(RA)，由於第1季底以來，中國大陸各地陸續解封，物流回復順暢，且台灣受疫情影響輕微，在5G、AI、HPC等趨勢延續下，客戶積極開案，欲於疫情減緩後擴大市佔率，帶動三項分析仍持續成長。

閎康第2季合併營收為7.44億元，季增18.39%，單季合併毛利率27.28%，稅後盈餘0.59億元，每股盈餘為0.94元；上半年合併營收為14.21億元，較去年同期成長20.23%，合併毛利率27.07%，稅後盈餘1.28億元，每股盈餘為2.05元。

閎康7月合併營收為2.67億元，月增5.03%，年成長23.13%，前7月合併營收16.87億元，較去年同期成長20.68%。

閎康表示，7月開始MA業務大幅增加，包括三五族、第三代化合物半導體及先進製程等材料分析的需求大增，閎康之檢測能量在亞太區屬一屬二，其中MA更為其專精之領域。

由於大客戶規畫於2022年下半年量產3nm製程，對研發進度而言，過程中出現之問題必須盡快找到原因，並將解決方法重新導入製程改善，藉由快速疊代加快研發進度。

閎康過往皆能隨著先進製程的演進而提升檢測技術，且不吝於投資精密檢測設備，服務品質深獲客戶肯定，也使得MA業務量已達供不應求狀態，6日董事會中決議擴大資本支出購置相關機台，以因應客戶之需求，樂觀看待MA下半年之展望。

(時報資訊)