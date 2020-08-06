由教育部體育署主辦的500元動滋券今天上午10點中籤者開領，今天開放身分證尾號雙數中籤者上網領取QR Code，從上午10點至下午3點半已有將近40萬人透過動滋網成功領取。

體育署副署長王水文表示，經過一個禮拜來的重新審核之後，中籤民眾可以在超過4800家的業者使用，接下來還有近3000家的業者正在申請中，未來中籤民眾只要在店家消費準備結帳的時候拿出中獎QR Code給店家掃描，然後再說出身分證後3個數字就可以消費，至於消費的金額可以自行決定，如果家人、朋友或是同事有中獎者，也可以聯合使用購買高單價商品。

有些民眾收到中獎簡訊，但卻無法成功領取，對此體育署綜合規劃處組長劉姿君說，有可能是民眾當初填寫的電話有誤，因此收不到領取動滋券的驗證碼，這些民眾可以前往健保快易通拿到三倍券6位數的驗證碼，然後再回到動滋網來領取QR Code。

中獎民眾能在動滋網上以所在縣市查詢到可使用的商家，當中不少賣場，甚至還可以看到修車行、女性內衣專賣店，似乎還是沒能鎖定在運動業者，想要達到讓民眾出門運動的理想恐怕不容易。

王水文表示，體育署開放了30條客服諮詢專線，從上午8點半到傍晚6點半，民眾可撥打02-77007799、0916617799，期間內會有專人解答您的任何疑問。

(中時 )