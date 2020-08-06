海巡署新型10069號巡防艇6日上午加入基隆海巡隊，共同捍衛北方漁民權益的行列，海巡隊長林志宏帶領所屬同仁以2艘100噸級巡防艇舉行噴水接艇儀式，迎接新造10069艇正式進駐基隆海巡隊，巡防艇緩緩駛進基隆港東16號碼頭，象徵著海巡新生力軍加入，將提升北部海域巡防能量及任務執行的效能。

海巡署艦隊分署新造10069艇為「強化海巡編裝發展方案新型100噸級巡防艇」，由臺灣國際造船股份有限公司基隆廠承造，於上個月23日完成驗收交船，即日起正式加入基隆海巡隊投入北方海域巡弋任務。

林志宏指出，該艇最大航速可達30節、續航力高達1,200浬（約2,160公里），巡弋範圍可涵蓋北部海域，另外，艇上配置艉放式小艇1艘，最大航速可達29節、續航力2小時，必要時可搭配母船執行救生救難、人員撈救等任務。

艦隊分署為使海巡人員熟悉新艇操作特性、未來於執行勤務時可充分發揮裝備性能，將規劃10日至12日實施遠航訓練，航行至馬祖海域，藉由不同港區海域之水文特性，加速熟稔新艇相關操作性能，提升操船技藝，對於強化海域執法能量、維護海洋安全及漁業資源，將有重大助益。

基隆海巡隊表示，10069艇各項性能卓越，可有效強化北部海域執法能量，現正值嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，基隆海巡隊將持續發揮海上快打艦隊特性，保護我國漁民作業安全與防堵嚴重特殊傳染性肺炎自海上入侵。

(中時 )