比利時籍工程師返國前，新冠肺炎篩檢陽性，再度引發外界擔憂，也質疑國內社區是否已有潛在傳播鏈，建議入境時或居家檢疫期滿後全面進行篩檢，不過，指揮中心則說，目前並無實施入境者普篩之必要。對此，資深媒體人邱明玉在政論節目批評，可是你就國人來講，是錢重要？還是全球已有1800萬人確診耶。

邱明玉在政論節目「新聞面對面」中提到，從日本女學生、泰國移工返國確診，還有比利時工程師案子也蠻扯的，因為他3月多就味覺異常，但當時味覺異常還沒被列入得肺炎條件，後來他來台灣三個多月趴趴走，要回國前才發現確診，從這些看得出來，包括前幾天前副總統陳建仁在研討會中說要準備口罩，「從他那番話，嗅出不大尋常的意味，是不是代表說，第二波疫情又開始?」

邱明玉進一步提到，指揮中心也公布八大場所必戴口罩，自己蠻多群組裡大家都開始訂口罩，且這幾天發現大家在路上又開始戴口罩；她認為有太多沒辦法解釋部分，第一，泰籍移工、日本女學生都是回到自己國家才檢驗，為什麼都是回到自己回家才檢驗，難道跟我們本土無關嗎？這一直始終沒辦法去解釋。

邱明玉直言，第二，為何不能入境不能普篩，說破了嘴，可以理解衛福部不普篩原因是講費用關係，「可是你就國人來講，是錢重要？還是全球已有1800萬人確診耶，如果一直叫大家戴口罩，看起來大家現在都輕忽，尤其暑假報復性旅遊，國人又看起來輕忽，疫情又蠢蠢欲動感覺，大家還是會蠻擔心」。

(中時新聞網)