內政部長徐國勇今日與桃園市長鄭文燦，共同視察租金補貼開辦情形，徐國勇表示，今年租金補貼增加到12萬戶，其中桃園的額度也增加到1.7萬戶，可以照顧到更多民眾。此外，中央也會持續與桃園攜手蓋更多社會住宅，要讓民眾住得更安穩。

內政部指出，今年擴大租金補貼，並放寬申請資格，預計全國將有12萬個家庭受惠，其中桃園的戶數也從去年的1萬戶，增加至今年的1萬7千餘戶，僅次於雙北。桃園地區，租金補貼所得標準則放寬至每人每月平均所得低於3萬8,203元以下皆可申請，另年也首度開放2梯次受理，第一梯已於8月4日受理，2天來桃園已受理2,339件，受理時間到8月31日截止。第2梯將於明年1月18日至2月5日受理。

今年租金補貼除了可臨櫃申請外，也可線上申請，使用線上申請的民眾，還可以參加200元超商禮券的抽獎活動，共有1,000個中獎機會，希望鼓勵民眾多加利用網路申請。

徐國勇也視察桃園中路二號社會住宅，這是桃園首件完工的社宅，獲得多項建築獎項肯定，已開放承租212戶，房型分為1至3房，市府住宅專責機構已遷入，未來新成立的桃園市社會住宅服務中心也將進駐這個社區。此外，於低樓層設置公托中心及庇護工場，與周鄰社區共享社會福利資源。

內政部重申，在中央與地方一起動員下，目前全國直接興建社會住宅已達成約3萬9,375戶，預計今年底前可達成第一階段4萬戶目標。目前桃園的社會住宅已有12處基地正在施工甚至完工，加計現有的儲備基地量能將可達1萬2,000戶，內政部也將補助桃園63億元，全力協助地方蓋社宅。

社會住宅推動第2階段已啟動，內政部盤點出全國365處區位適合的土地，未來將持續與地方政府共同努力，將更多資源注入在興建社會住宅，並結合公共托育、長照機構、NGO等社會福利機構的連結，帶動整體住宅品質的提升。

(工商 )