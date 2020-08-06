民視八點檔《多情城市》5日播出四大惡人大報應，從大魔王楊三泰被警方追緝開啟了逃亡記；張添發背叛上司轉為污點證人；劉世昌因為被發現是殺手介紹人被玉蓮趕出家門；劉加堯得腦瘤面臨死亡風險，種種爆發性劇情，也讓收視開紅盤奪冠，平均收視5.28，最高突破6，有近200萬名觀眾鎖定。今晚將播出的霍正奇與侯怡君姊弟相認戲，滿滿洋蔥讓觀眾期待。

6日由民視董事長王明玉、總經理廖季方帶領民視同仁，跟《多情城市》製作人蕭大陸、周大祥、沁蘭以及演員群翁家明、侯怡君、霍正奇、王燦、游安順、藍葦華、傅子純、蘇晏霈、黃文星、許仁杰、廖苡喬、張家瑋、賴慧如、游耀光、劉展豪等人齊聚開香檳慶功。

蘇晏霈表示，很開心收視高飛，現在劇中跟王凱談戀愛，每天都很幸福，她補充只要收視破7，一定會辦見面會來滿足觀眾；侯怡君則開心說「我可以矇住臉全身全裸」，講完讓旁人驚呼連連，她笑說看大家反應好像是看笑話，那她改一下穿Elsa睡衣好了。

賴慧如說，原本角色是聰明滿腹心機的「江慧君」，近期哭戲連連內心糾結，遇到邱醫師（翁家明飾演）又變成搞笑擔當，她說又哭又笑真的很瘋狂。飾演反派的黃文星雖被觀眾恨得牙癢癢，但演技大爆發的他被觀眾慰留不要領便當，他開心說在民視被照顧的很好，還能看到收視冠軍真的很爽。另外劇中生死未卜的傅子純，透露很快就會回歸劇組，請大家拭目以待。

《多情城市》慶功宴，左起蘇晏霈、賴慧如、翁家明、廖苡喬。（民視提供）

《多情城市》慶功宴，左起為藍葦華、許仁杰、蘇晏霈。（民視提供）

《多情城市》6日舉辦慶功宴。（民視提供）

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