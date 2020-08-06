去年底以4年8000萬美元加盟藍鳥隊的韓籍投手「柳胖」柳賢振，今年前2次先發內容都不好，今（6）日第3度披掛上陣總算恢復正常，像個王牌投手。
對勇士隊之戰柳賢振先發5局，只被擊出1支內野安打，送出8次三振、無失分。終場藍鳥以2比1險勝勇士，柳胖轉隊後首勝到手，戰績1勝1敗、自責分率5.14，前面6年他都待在道奇隊。
柳胖今天的變速球投得非常棒，32個變速球讓勇士隊打者揮空14次，滑球也相當犀利，加上速球夠水準，簡直讓對方吃足苦頭。他還說，「我今天的切球和速球比上次先發好多了，兩種球的速度相差約4哩，混合起來就可迷惑打者，打者以為是速球，揮棒卻打到切球。」
目前藍鳥還在外地四處流浪，打完勇士隊系列賽，接下來還會去波士頓與紅襪3連戰，8月中旬才會回到紐約州水牛城的藍鳥3A「野牛隊」主場。目前藍鳥隊戰績4勝5敗，在美國聯盟東區排名第3，落後排名第1的洋基隊4場勝差。
(中時 )
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