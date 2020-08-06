女子台巡賽年度第二場傳承賽「山溪地真善美元素營傳承賽」，6日在新竹關西的山溪地球場開打，職業好手謝瑀玲今日第一回合就有精彩演出，單日抓下 7隻小鳥，以低於標準桿 7 桿的65桿領先所有選手。邱齡緹、洪玉霖成績都是70桿並列第二，落後謝瑀玲有5桿之多。前兩場比賽都拿下冠軍的職業新秀吳佳晏，成績74桿，並列第11名。

這一場比賽共有49位職業選手，共95人參賽。每一組有一至二位業餘小朋友，透過與職業選手同組的機會，學習高球禮儀與技巧，進而達到「傳承」的目的。

謝瑀玲手感火燙，前9洞抓下兩鳥，後9洞再補五隻，其中13至15洞連三洞birdie，而且bogey free，首回合65桿（-7），問鼎冠軍的機會相當大。

謝瑀玲賽後表示，山溪地的果嶺不容易判讀，但也因為這樣，所以想法反而比較篤定，決定了路線就大膽去推，今天收到不錯的效果。她說 65 桿在練習的時候也會出現，但比賽時可能因為壓力而打不出來，還好今天即便失誤，下一桿都能救回來，所以成績還不錯。

暫列第二名的選手有邱齡緹和洪玉霖，成績70桿（-2）。邱齡緹今天抓下三鳥，另有一記 bogey。她說今天能夠打出紅字，主要是推桿的感覺還不錯，果嶺上比較果決，幾個抓鳥的機會都把握住了。前一陣子沒有比賽，邱齡緹加強體能訓練，並且調整推桿的節奏，這一場比賽得到功效。

職業新秀洪玉霖六月取得TLPGA 的會員資格，她說對山溪地球場非常熟悉，加上今天推桿不錯，所以成績還可以。此外，現在是 TLPGA 的會員，洪玉霖說參加傳承賽，會覺得多了一份責任，因為不論成績還是言行，都必須當業餘選手的榜樣。

和洪玉霖同樣在今年取得 TLPGA 會員資格的楊斐茜，今天賺得多，但花掉的也不少，一共抓下5隻birdie，另有4個bogey，71桿（-1）並列第 4。她說今天捉到的 birdie，都是三步左右，而這正是平常加強練習的距離。

(中時 )