審計部雲林縣審計室審核雲林縣政府108年決算，認為縣府社會福利支出的自籌財源較前一年減8209萬元，是歷史新低，建議應訂定排富條款。本縣社會福利項目有重陽敬老金、免費公車、生育津貼等。

審計室提出108年雲林縣總決算審核結果，108年度縣府減債8億6000多萬元；108年、109年不再虛列預算，也足為各縣市編列預算楷模。

審計室指出，雲林縣府雖開源節流，但自籌財源仍不足支應人事費，人事費占自籌財源比率203.46％，應積極開拓財源。

另外，縣府2018年社會福利支出占自籌財源的17.65％，創5年來新低，而2020年仍編列老人重陽敬老金、老人及身心障礙者暨陪伴者搭乘公共交通工具免費、生育津貼預算1億4681萬元，其中生育津貼從2019年1月起提高補助。

審計室建議，雲林縣的長債還有174億9760萬元還未償還，縣府應審慎實施自辦社會福利措施，適度訂定排富條款。

審計官兼主任王文助說，雲林縣是老年化又少子化的縣，縣府推出比中央更大的給付，雖樂見看到扶助弱勢，但也造成財務負擔。

縣長張麗善表示，雲林縣長期財源不足，但她上任後也打破慣例不再虛列歲入預算，獲財政部考核第四名及2500萬元獎勵金，但雲林縣的財政仰賴中央補助占61.33％。

她說，雲林縣是高汙染的縣分，石化區每年上繳中央400至500 億元稅金，行政院有6％特別統籌分配稅款的分配權，她將拜訪行政院長拜託給予更寬裕的財政協助。

(中時 )