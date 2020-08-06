少了易建聯(大腿拉傷)助陣的廣東宏遠，先前在大陸CBA準決賽G1上演「驚人」19分大逆轉，延長擊敗林書豪領軍的北京首鋼，那麼6日晚上8點開打的G2，易建聯到底會不會上場？廣東總教練杜鋒選擇放出煙霧彈，強調到了比賽開打就知道！

易建聯是在8強遭遇青島雙星時，不慎拉傷大腿提前退場，隨後缺席準決賽G1，但廣東不可思議上演逆轉秀，驚險以111比109延長擊退北京，經過兩天的休息與治療，易建聯6日下午出現在廣東的投籃訓練，看起來似乎傷勢已經恢復。

不過杜鋒在訓練後受訪表示，「易建聯已經好很多了，晚上打不打？到現場就知道了。」擺明就在放煙霧彈，且不肯提前透露易建聯到底打不打，可是廣東隨隊記者卻提前爆料，易建聯今晚應該仍然不會上場，練投只是為了維持身體狀態。

只是北京已經毫無退路，今晚輸球就告淘汰，但在G1正規賽最後2.3秒，北京後衛方碩遭到威姆斯、趙睿兩名廣東球員包夾打手掉球出界，球權竟然判給廣東，如此離譜的誤判，隨著CBA遲遲不敢公布裁判報告，就知道這算不算「黑哨」了！

(中時 )