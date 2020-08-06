渣打集團透過網路調查，研究新冠肺炎疫情如何衝擊並翻轉消費者的生活型態與理財觀念，調查結果發現，23％台灣人所得較疫情前減少，且半數以上台灣人預期自己的工作或收入將會受疫情影響，在全球不同世代的18～34歲年輕族群，對後疫時代發揮數位知識與技能並更加努力工作感到最有信心。

渣打集團本次調查涵蓋全球12個市場，即台灣、中國、香港、新加坡、印度、印尼、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、英國與美國。調查結果顯示，受訪者對於自身財務現況與對未來前景信心存在落差，主要的原因可能取決於受訪者是否有意願在疫情過後更加努力工作，或採取行動以適應新的收入模式，或願意發展新職能以賺取更多報酬。

疫情加速全球數位化腳步，但與全球調查結果相比，台灣地區受訪者對於掌握數位化的自信程度較為落後，僅有約半數的人認為自己具備後疫世界所需的數位知識及技能。儘管有82％台灣受訪者表示願意增加使用數位科技的機會，但在18～34歲的年齡層中，僅有58％的台灣受訪者對自己數位程度感到有自信，低於80％的全球平均。

調查結果也發現，在職涯初期就面臨陷入嚴重衰退的全球經濟，使得年輕世代更願意也更有能力適應不確定的現狀。25～34歲的台灣人中，有64％考慮尋求副業或開發第二收入，同時有64％的人也將再培訓（retraining）列為選項。

全球調查結果也呈現類似現象，多數千禧世代跟Z世代認為創業是因應危機的方式之一。全球18～44歲的年齡層中，有52％曾考慮在未來半年內創業，但45歲以上的受訪者，曾萌生創業想法的比例只有30％。全球調查結果也顯示，隨著年齡越大，受訪者在面對工作的彈性、適應性與創業家精神都降低，推測可能是因為中老齡世代在職涯發展已取得相當成績或地位。

然而與全球數據不同的是，所有年齡層的台灣人皆表示在疫情過後願意更加努力工作，比例高達82％。45歲以上的台灣人，有85％願意更努力工作，以彌補可能減少的工時或薪資，遠高於全球平均的63％。

已開發國家跟開發中國家之間也存在明顯對比。先進經濟體的受訪者不僅對於掌握數位化的自信程度較低，同時對於適應疫情帶來的改變或採取行動增加收入的意願也較低。

西方與非西方國家的差異則展現在數位化程度與新科技應用，全球有80％的人表示想要在未來工作中更頻繁使用數位科技，台灣受訪者的比例是82％，美國為77％，英國僅有73％。疫情也催化數位銀行服務的普及，尤其是在快速發展的新興市場，印度為79％、阿拉伯聯合大公國72％與肯亞69％，多數受訪者在過去這段期間皆增加了行動銀行服務的使用頻率，台灣只有43％受訪者表示因為疫情提升他們使用網銀或行動銀行的機會。

渣打集團個人金融及財富管理業務行政總裁暨大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，這波疫情對年輕世代的衝擊特別顯著，尤其反映在求職艱困與就業市場不明朗。然而年輕世代的自信、適應性以及努力工作的意願，為疫後經濟復甦帶來希望。除了探索職涯或創業的新可能以外，也發現年輕世代變得更願意學習管理財富，銀行除了協助他們妥善理財，更有責任提供創新便捷的數位工具，讓理財變得簡單輕鬆，也讓客戶可以更專注於追求經濟成長。

(工商 )