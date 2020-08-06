谷歌：已刪除2,500個與中國相關YouTube頻道 17:452020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府日前宣布要下架中國App，引起外界高度關注。美國科技巨頭谷歌稱，2020年第二季，該公司已刪除2,500個與中國有關的YouTube頻道，以防止中國宣傳政治相關內容。 谷歌在公告中稱，這些頻道通常發表「非政治的垃圾內容」，但會有一部分涉及政治。但谷歌未有具體說明頻道名稱，亦沒有提供其他細節。 (工商 ) #中國 #頻道 #谷歌 #刪除 #YouTube 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》谷歌大刪中國YouTube頻道 打擊不實資訊 10:172020/08/06 財經 比爾蓋茲：不對TikTok採敵意舉動 04:102020/08/06 財經要聞 菲律賓總統發言人：沒有理由禁止Tiktok我也在用 00:032020/08/06 財經 《國際產業》清掃網路 蓬佩奧：讓抖音、微信等中國app從美國下架 11:252020/08/06 財經 股價指數期貨贏家專欄－美科技股財報佳 那指創新高 04:102020/08/06 證券．權證 貿協「疫後市場學」線上研討會13登場 首場剖析以色列戰「疫」 19:042020/08/06 財經 柯震東化身真人版動森撿螺初體驗 環島《打噴嚏》催票4300萬 15:572020/08/06 娛樂 連臉書也看不下去 首次刪除川普疫情假訊息 11:332020/08/06 國際 千萬訂閱Youtuber行事受爭議 住家遭FBI武裝突襲搜出武器 11:082020/08/06 國際 白宮下一步 傳對微信開刀 04:102020/08/06 財經要聞 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 高盛看美股：年底市場將出現大逆轉 - 財經 國鼎國際授權首發 新冠肺炎新藥簽定韓國授權合作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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