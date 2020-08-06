美國政府日前宣布要下架中國App，引起外界高度關注。美國科技巨頭谷歌稱，2020年第二季，該公司已刪除2,500個與中國有關的YouTube頻道，以防止中國宣傳政治相關內容。

谷歌在公告中稱，這些頻道通常發表「非政治的垃圾內容」，但會有一部分涉及政治。但谷歌未有具體說明頻道名稱，亦沒有提供其他細節。

(工商 )