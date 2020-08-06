新型冠狀病毒衝擊全球經濟，也讓弱勢族群就業成為社會更須關注的議題，滙豐（台灣）商業銀行與勵馨社會福利事業基金會攜手合作，共投入35萬美元（約超過新台幣1,000萬元）於2019年9月啟動的「弱勢婦女就業與經濟獨立二年計畫」，預計陪伴近千名弱勢婦女自信朝就業、創業邁進，今年更額外撥款1.5萬美元加入勵馨紓困諮詢方案，為弱勢婦女兒少提供短期急難救助、資源轉介以及就業輔導等服務。

受到新冠肺炎疫情影響，勵馨準備性職場的收入面臨挑戰，勵馨舉行「勵馨攜手滙豐，振興婦女就業」，滙豐（台灣）銀行企業永續發展處主管李清如代表出席，與勵馨基金會執行王玥好、公益大使佩甄等一同呼籲社會大眾在勵馨的準備性職場使用振興三倍券，支持積極投入就業的弱勢婦幼家庭。

勵馨自2009年開始準備性職場的服務，包括甜心工坊、馨工房、愛馨會館以及各縣市物資中心等，相較於一般性職場，提供彈性更高、友善安全的工作環境，在滿足收入需求的同時，更有專業社工師提供就業輔導，協助弱勢婦女及早適應職場。由於準備性職場需要提供受暴婦女彈性高的工作時間、滿足托育的需求以及培力就業能力而安排各種團體課程，使得準備性職場運營不易。

滙豐自2019年9月起支持「弱勢受暴婦女就業與經濟獨立二年計畫」，2020年1至6月總計78名受暴婦女在勵馨的準備性職場就業，計畫總共將舉行64場支持性就業團體課程，提供其進入一般職場前更完整的職能培訓與預備，預計共255名婦女受益。

李清如指出，身為企業公民，該行力求協助提升自身以及所服務社區的人們的理財及就業能力。透過與勵馨所合作的弱勢婦女就業計畫，希望能協助台灣的弱勢受暴婦女解決就業相關內外在障礙，其中包括透過準備性職場培養個案的工作技能，提升其就業能力並支持其經濟獨立，進而協助弱勢婦女降低受暴頻率、脫離暴力環境或關係。

滙豐2011年起開啟和勵馨的合作時就參與了勵馨準備性職場─支持受暴婦女的甜心工坊計畫，邀請甜心阿姨到辦公室進行義賣活動，並訂購甜心餅乾送給全體員工，獲得同仁熱烈支持。該行更號召同仁參與志工活動，協助勵馨準備性職場的各項義賣活動，無論是甜心工坊義賣、愛馨物資分享中心的二手物資義賣、花蓮馨工房的琉璃珠義賣，都有志工身體力行參與的足跡。

從2011年至2019年底，協助準備性職場愛心義賣的志工共達1,215人次，志工服務時數超過5,600小時。若加上協助勵馨總會的行政事務及各項活動，志工的總參與人次超過5,545人次，志工服務時數達27,535小時。另該行今年更額外捐助新台幣45萬元支持勵馨設立紓困諮詢專線、擴大分享民生物資，提供更多資源、陪伴受新冠肺炎疫情影響的弱勢婦女兒少，接下來也將提供創意培力課程以及微型創意輔導，支持其轉變成掌握自己命運的行動者。

(工商 )