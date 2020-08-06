大陸國家新聞出版署6日公布2020年第二批進口遊戲版號，共有28款遊戲獲批，審批時間為8月6日。

在遊戲大廠方面，騰訊的「使命召喚手遊」、網易的「全面戰爭：競技場」、「哈利波特：魔法覺醒」獲批。另外，有7家A股上市公司產品獲批，包括中青寶的「鳥之交響」、「六月衷曲」、號百控股的「虛構世界」。此外，Switch遊戲「健身環大冒險」亦獲批。

(工商 )