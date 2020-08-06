陸公布第二批遊戲版號 28款遊戲獲批 17:412020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家新聞出版署6日公布2020年第二批進口遊戲版號，共有28款遊戲獲批，審批時間為8月6日。 在遊戲大廠方面，騰訊的「使命召喚手遊」、網易的「全面戰爭：競技場」、「哈利波特：魔法覺醒」獲批。另外，有7家A股上市公司產品獲批，包括中青寶的「鳥之交響」、「六月衷曲」、號百控股的「虛構世界」。此外，Switch遊戲「健身環大冒險」亦獲批。 (工商 ) #世界 #獲批 #遊戲版號 #款遊戲 #遊戲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電子零件》產品組合優化 群電Q3營運更好 14:322020/08/06 財經 邁推遊戲機台 邊玩邊了解政策 04:102020/08/06 地方新聞 《光電股》後疫情商機 友達秀高階醫療、宅經濟面板應用 09:432020/08/06 財經 《戰艦世界》發表0.9.7版本更新 德國航空母艦正式開放供玩家研發 11:432020/08/06 科技 白宮下一步 傳對微信開刀 04:102020/08/06 財經要聞 《業績-其他電子》鴻海7月營收雙升 登同期新高 07:442020/08/06 財經 倫理學大師林火旺 為華梵大學新生舉辦「品德思辨營」 15:052020/08/06 寶島 朱立倫輔選李眉蓁 盼網路恐嚇別影響選舉 12:412020/08/06 政治 鈊象網路遊戲動能強勁 上半年賺逾兩個股本 20:012020/08/06 財經 《通信網路》宏達電7月營收再探上市新低 盼5G機止血 17:392020/08/06 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 高盛看美股：年底市場將出現大逆轉 - 財經 國鼎國際授權首發 新冠肺炎新藥簽定韓國授權合作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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