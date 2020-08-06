唐禹哲、蔡黃汝在新劇《我的青春沒在怕》組CP，兩人近日拍攝《COSMOPOLITAN.COM》8月號E cover封面人物，唐禹哲過去幾年都在大陸活躍拍戲，經常需要兩地飛來飛去，加上他自己又有潮牌服裝、餐廳等副業要經營，生活其實忙得不可開交。面對另一半會不會因此而抱怨？他倒是開心的說，「所以自己才喜歡會把他當成老二的女友」。

「我希望另外一半能有一群和劇裡一樣，這麼好的閨蜜朋友。你讓她跟一群閨蜜在一起、稍微把自己當成老二，總比她如果出去亂玩來得放心，她跟好姐妹一起玩我當老二無所謂！」唐禹哲更透露其實在感情中他很容易缺乏感全感，也喜歡對方黏著自己，但因為工作的關係必須到處跑，沒辦法經常陪在女友身邊，寧願有一群閨蜜代替自己陪伴她，也讓他覺得安心。「我只要女友在我回來的時候能施捨我一點時間，當我休假的時候可以黏著我，但當我工作忙時，能獨立的時候就能獨立，這樣我就很滿足了。」

反觀蔡黃汝在男友和閨蜜之間會怎麼選擇？她秒回：「當然是閨蜜啊」，如果自己跟男友在一起，閨蜜臨時有事要找她，她會選擇大方帶上男友一起。若男朋友不肯參加自己和閨蜜的約會，「那我就會考慮這個是不是適合我的人」，因為在她心中，男朋友可以再找，但是好的閨蜜真的不容易，若要二選一，她絕對會毫不考慮的選擇後者。

(中時 )