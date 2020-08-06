聯德控股-KY(4912)因近期股價彈升，達到公布注意交易資訊，第2季每股稅後盈餘達2元，獲利優於法人預期，累計上半年每股盈餘達2.83元：下半年進入旺季及新訂單、新客戶出貨，全年展望持續樂觀。

聯德控股-KY今年7月下旬股價從90元附近，一路飆升到昨天139元，短線漲幅超過5成，今天列為注意股票，並被證交所要求公告自結數。疫情帶動公司第2季在運動器材及伺服器產品出貨提升，加上手機舊機種銷售動能不錯，第2季營收11.43億元，年增12.72％；其中，6月稅後淨利0.34億元，年增88.89％，每股盈餘0.706元；在費用控管下，毛利率提高到22％，第2季稅後淨利0.97億元，年增162.16％，每股盈餘2元；累計上半年營收20.05億元，年減3.6％，每股盈餘2.83元，表現相當強勁。

下半年在散熱新品及新客戶開始貢獻、運動器材出貨跳升，平均毛利率估計維持22～23％，法人認為，下半年獲利有機會逾半個資本額，全年每股盈餘拚8元。

(時報資訊)