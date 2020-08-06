台塑四寶針對第三季展望提出最新看法，展望第三季，在傳統旺季以及亞洲輕油裂解廠進入歲修旺季、大陸石化廠庫存已低，台塑、南亞、台化均看好第三季營收會相較第二季成長，台塑化則認為油價維持區間盤整格局，整體來說，仍需看第二波疫情是否可以控制住。

台塑(1301)表示，8月配合台塑化OL-3歲修，台塑歲修廠數增加，預估營業額都會比7月減少，整體而言，第3季亞洲有11家輕裂廠安排歲修，合計年產能862萬噸，影響乙烯供應減少110萬噸，下游衍生物配合停車或降產，市場供給減少，同時，大陸石化庫存降至64萬噸，低於正常水位，有利支撐石化產品價格，且第3季進入傳統需求旺季，看好PVC、EVA、AN、AE以及正丁醇，台塑預估，第3季開工率高於第2季，預期在價、量齊揚情況下，維持先前看法，預計第3季營業額會比第2季成長。

南亞(1303)表示，7月在化工產品方面，可塑劑產品在醫療級手套需求帶動下，銷售量增加，且2EH市況良好，有利營收，加上電子材料則因5G需求帶動，看好將微幅成長、塑膠加工產品則持平。至於第3季，持續看好電子材料為傳統旺季，5G產品，及汽車板因庫存已逐漸去化，備貨訂單增加 ，南亞預估第3季合併營收較第2季成長。

台化(1326)表示，7月台化合併營收204.5億，恢復200億水平，主要是受惠於大陸疫情緩和後刺激經濟所產生的需求，台化PS、ABS塑膠在兩岸銷售量皆創歷史新高，但8月以後仍需保守觀察，最主要的關鍵仍是疫情的發展，預估8月營收將低於7月，主要是8月將有安排PP第三系列、PC定檢及ARO-1小定檢，售量受到定檢影響，至於售價方面影響，以苯酚、丙酮價格大幅滑落影響較大，但是其他產品價格緩漲彌補部分，至於第3季營收與之前預估相近，全季合併營收仍然略優於第2季。

台塑化(6505)表示，8月OPEC國家原油減產量由960萬桶/日縮減至770萬桶/日，使原油產量逐漸增加，且第二波疫情使終端油品需求疲弱，庫存難以去化，比去年同期高20%，使7月油價難以持續上漲，但聯準會及全球央行均維持寬鬆貨幣政策，美元指數疲弱，加上對未來疫苗問世的期待，油價難以大幅回跌，使油價維持區間盤整格局，若美國國會兩黨最後沒有推出新一輪救助方案，將使短期油價回檔修正。台塑化7月煉油廠煉量37.7萬桶/日(70%)，預計第3季平均產能利用率65%；輕裂廠0L#3將自8月中至9月底定檢第三季平均產能利用率為76%。

(時報資訊)