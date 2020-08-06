漢來美食（1268）受新冠肺炎疫情衝擊，第二季及上半年本業首見虧損，所幸在政府紓困補助、海外授權金等業外收益挹注下，第二季營運維持獲利、並自首季新低顯著回升近6成，每股盈餘（EPS）1.01元，上半年每股盈餘為1.65元。

展望後市，漢來美食展店動能大爆發，7月已一舉開出3家新店，高雄4家餐廳亦完成改裝重新開幕，加上新加入的電商產品挹注營收動能蓄勢待發，配合政府振興三倍券助攻帶動消費者意願，公司看好下半年營運動能滿檔，仍有機會填補上半年業績缺口。

漢來美食第二季合併營收降至6.06億元次低，季減27.7％、年減30.06％，毛利率37.58％、營益率負8.77％雙創新低，本業首見虧損。不過，在業外收益跳增挹注下，稅後淨利0.37億元，季增59.15％、年減36.07％，每股盈餘1.01元，自首季新低顯著回升。

漢來美食上半年合併營收14.46億元、年減23.8％，毛利率40.27％、營益率負1.61％均創同期新低，本業首見虧損。雖在業外收益下維持獲利，稅後淨利0.61億元、年減達60.91％，每股盈餘1.65元，亦雙創同期新低。

漢來美食表示，由於第二季營收受新冠肺炎疫情衝擊而驟降，使第二季及上半年本業營運均出現虧損。不過，業外受惠政府紓困補助收入、海外授權金及理財投資收益挹注，使整體營運仍維持獲利、第二季獲利已自首季谷底顯著回升。

漢來美食亦公布7月自結合併營收3.12億元，月增達16.73％、年增0.75％，站上今年次高、並改寫同期新高。前7月合併營收17.58億元、年減20.35％，雖續處同期新低，但衰退幅度較上半年23.8％持續收斂。

漢來美食總經理林淑婷表示，集團在疫情期間並未懈怠，由主廚們組成的研發團隊，除因應防疫衍生需求推出兼具品質與美味的便當，並研發出適合宅在家享用的冷凍熟食和乾拌麵，使第二季營收雖降至歷史次低，但單月營收在4月落底後已見逐月回升的跡象。

漢來美食指出，今年單月營收在4月落底後以雙位數百分比逐月回升，隨著暑假到來、國內疫情受控，配合政府振興三倍券助攻，內需產業已呈現復甦景象，尤以餐飲業感受最明顯，7月為自1月以來再繳「雙升」佳績，看好8月營收仍可望續繳雙位數回升動能。

漢來美食在3～5月疫情期間，趁勢進行餐廳大型改裝工程，並在7月一舉開出3家新店，開幕以來營運締造佳績、表現超出目標。而漢來海港餐廳全台7家分店，自7月起逐漸恢復定位盛況，假日已一位難求。

林淑婷指出，新冠肺炎疫情雖重創產業，但所幸國內防疫作為完善，使民眾在疫情趨緩後安心出門消費，加上振興方案及時補上，帶動民眾消費意願迅速提升。展望第三季及第四季傳統旺季，漢來美食已蓄足充沛能量積極衝刺。

林淑婷表示，改裝後重新開幕的高雄4家餐廳，以及台北世貿名人坊和2座宴會廳，將可滿足年底前喜宴和企業餐會大量需求。由於疫情致使上半年喜宴展延，早已訂滿10～12月所有好日子，在下半年營運動能滿檔衝刺下，有望彌補上半年業績缺口。

(時報資訊)