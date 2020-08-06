新濠機構過去推案都堅持以不二價進行銷售，漸漸獲得客戶認同，今日正式公開的板橋江翠重劃區推出水岸首排景觀宅「新濠一川」也將採取以往不二價的方式，董事長蔡家福表示，此案可售戶約93戶，在潛銷準備期已有300組客人預約，首批每坪均價約59萬元，往後3個月調漲1萬每坪為60萬元左右，半年後第三階段調整為每坪61萬，自已有信心這筆個案會在第二個階段就能夠完售。

新濠機構目前餘屋加上新推案約有100億案量在線上銷售，其中江翠重劃區除目前的「新濠一川」建案外，也正積極在整合二、三期土地。蔡家福指出，「新濠一川」將挑戰板橋江翠重劃區6字頭行情，今日公開後將分三階段價格銷售，即日起第一階段均價為59萬開賣，預計每3個月加一萬調整一次，目前潛銷1個月就有300組區域客預約賞屋，預期應該在第二階段就能銷售完畢，農曆年左右就可以開工。

蔡家福表示，「新濠一川」位於板橋江翠重劃區GF區，懷德街201巷，位於板橋文化路、雙十路商圈市中心、5.7公里水岸綠帶第一排，基地約850坪，三面臨路，採SRC鋼骨六級制震，純住宅規劃，預計總戶數137戶，規劃22-57坪的2-4房，每層樓高約3米6。

(時報資訊)