日月光投控（3711）旗下日月光綠科技教育館致力推動水資源環境教育，於暑假期間辦理「日月光三熊兒童環教成長營」課程，邀請日月之光慈善事業基金會－楠梓區弱勢家庭社區照顧服務中心兒少參與，2梯次課程共計60名學童參與，盼培育水資源保育種子。

日月光集團致力發展及促進企業全方位綠色概念，水資源循環再用為重點目標，落實「減量、回收、再利用」的管理原則。2015年啟用的中水回收廠已完成二期擴建，回收率自50％提升至70％，最大回收水量自每日1萬提升至2.1萬立方公尺。

而日月光中水廠在去年9月正式轉型為綠科技教育館，同步培育日月光專業環境教育人員、設計串連工廠的多元課程，並結合循環經濟、節能減碳、珍惜生態等理念，針對不同年齡層學員規畫適性適齡教案，盼讓愛護地球的心能持續推廣、扎根。

為將環境保育的理念深植於員工DNA中，高雄廠去年10月辦理環保月活動，以「我們只有一個地球」為號召，從教育館探索、針對環教8大領域的系列講座、教導從生活落實生態保育的微電影，以及二手公益市集暨環保互動遊戲等，吸引超過千人響應。

此次舉辦的「日月光三熊兒童環教成長營」規畫2梯次課程，分別為今（6）日的快樂熊、寶貝熊國小班，以及13日的活力熊國中班，共計60名學童參與。

今日課程內容包括繪本導讀、體感遊戲及環保小學堂介紹，從缺水危機強調水的重要性，同步提供生活廢水再用小妙招，並藉由實體模型展示，讓學童瞭解工廠水回收的基本模式，以「環保、永續」的概念，從體驗中學習，導引大家將水的保育落實於日常。

日月光集團高雄廠資深副總經理周光春表示，集團深信惟有從小埋下友善環境的種子，長大才得以共享這份相當重要的資源，秉持環境永續發展的發揚與推廣。日月光將持續善盡企業社會責任，藉以回饋鄰里、社會。

(時報資訊)