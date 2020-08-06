宏達電(2498)7月營收再創上市以來新低，單月營收2.84億元，年減35.55%、月減56.2%，目前台灣5G已經開台，但宏達電5G手機尚未正式開賣，預計後續營收隨著新機開賣，將有機會迎來回溫。

宏達電7月自結合併營收2.84億元，年減少35.55%、月減少56.2%；累計前7月合併營收29.57億元，年減少52.24%。

宏達電儘管已經在6月發表首款5G手機，但隨著台灣5G開台，目前並未開賣，據悉，宏達電首款5G手機HTC U20 5G將在8月中旬後發售，由於宏達電5G手機相較目前市面上普遍的旗艦機路線，打出2萬有找，故屆時隨著拉貨動能，有機會帶動營收回溫，脫離谷底。

在VR領域上，宏達電也持續動作不斷，7月與台北晶華酒店合作打造全新「VR兒童遊戲室」，把握暑假國旅黃金假期，讓住客於全家親子旅遊同時，有機會接觸最新VR科技。

另外，VIVE X全球加速器成立至今邁入第四年，宏達電於7月23日宣布，VIVE X所投資公司市值總體而言均有成長佳績，有17家公司受投資者青睞獲額外資金挹注，而宏達電也同時宣布VIVE X的7宗新投資案，包括專注研發企業XR軟體解決方案、加強XR用戶體驗以及VR、AR、AI和5G中的獨特技術，顯示虛擬實境生態圈逐漸邁向成熟。

(時報資訊)