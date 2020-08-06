中美晶(5483)董事長徐秀蘭今天在櫃買中心參加中美晶暨宏捷科(8086)聯合記者會。徐秀蘭表示，中美晶參加宏捷科私募完成後，在化合物發展會更為積極，將進一步了解客戶的需求，宏捷科量產，中美晶也會給予全力支持，不排除未來再增加持股和對宏捷科的控制力。
中美晶合併報告至6月底，其帳上現金仍有340億元，目前並沒有明確何時會再增加持股，未來2個團隊一起長大，雙方會更緊密的合作，上下游材料整合會更為加速。此次的入股，雙方洽談約有半年。
徐秀蘭表示，中美晶認購宏捷科全數私募，主要原因有二。一、宏捷科在現有砷化鎵晶圓代工領域有自主技術，且近年來致力開發新製程產品及拓展IC設計公司客戶群有成、營收和獲利逐年成長，營運穩健。
二、宏捷科是近年積極開發新世代半導體材料氮化鎵相關產品，此和環球晶戮力研發的寬能隙晶圓材料（GaN on SiC）具有上下游材料供應互補的綜效，藉由此次入股宏捷科，中美晶集團在半導體材料的佈局將添上關鍵新頁，也展現該集團在發展新世代半導體材料的雄心壯志。
中美晶入股宏捷科後，環球晶也預備了三組人馬開發新世代的晶圓，未來速度會更快。目前環球晶在6吋寬能隙晶圓（GaN on SiC）已經ready好了，而在8吋寬能隙晶圓（GaN on SiC）仍有需待克服的部分。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。