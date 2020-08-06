中美晶(5483)董事長徐秀蘭今天在櫃買中心參加中美晶暨宏捷科(8086)聯合記者會。徐秀蘭表示，中美晶參加宏捷科私募完成後，在化合物發展會更為積極，將進一步了解客戶的需求，宏捷科量產，中美晶也會給予全力支持，不排除未來再增加持股和對宏捷科的控制力。

中美晶合併報告至6月底，其帳上現金仍有340億元，目前並沒有明確何時會再增加持股，未來2個團隊一起長大，雙方會更緊密的合作，上下游材料整合會更為加速。此次的入股，雙方洽談約有半年。

徐秀蘭表示，中美晶認購宏捷科全數私募，主要原因有二。一、宏捷科在現有砷化鎵晶圓代工領域有自主技術，且近年來致力開發新製程產品及拓展IC設計公司客戶群有成、營收和獲利逐年成長，營運穩健。

二、宏捷科是近年積極開發新世代半導體材料氮化鎵相關產品，此和環球晶戮力研發的寬能隙晶圓材料（GaN on SiC）具有上下游材料供應互補的綜效，藉由此次入股宏捷科，中美晶集團在半導體材料的佈局將添上關鍵新頁，也展現該集團在發展新世代半導體材料的雄心壯志。

中美晶入股宏捷科後，環球晶也預備了三組人馬開發新世代的晶圓，未來速度會更快。目前環球晶在6吋寬能隙晶圓（GaN on SiC）已經ready好了，而在8吋寬能隙晶圓（GaN on SiC）仍有需待克服的部分。

(時報資訊)