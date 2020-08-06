苗栗縣政府設立苗栗縣危老重建推動師制度，協助鄉親改善生活及居住安全，6日縣府頒贈危老重建成功推動案件獎金。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府大力推動危老重建，提升住戶居住品質，並祭出輔導推動費獎金、成立危老重建推動師，深入社區輔導民眾，今年將有2幢老舊房屋，在推動師的協助下，將分別重建為5層樓與10層樓建築。

縣府成立「苗栗縣危老重建推動師」制度，是全台灣除台北市之外，第一個推動危險及老舊建築物重建推動師制度的縣市，首批危老重建推動師共81人，深入社區，積極輔導民眾辦理危老房屋重建，成功輔導危老重建計畫核定者，即可獲得最少12萬元輔導推動費，單一案件最高可獲得48萬元輔導推動費。

其中危老重建推動師許慧琴成功推動竹南鎮南大路的危老重建，原老建築為地上4層、地下1層之鋼筋混凝土造建築物，總面積約198坪，重建後預計興建地上5層建物，總面積約267坪；另有苗栗市1樓老舊築、總面積167坪，將重建為10層樓、472.5坪建築。

許慧琴指出，推動危老重建最困難的在於整合住戶同意，曾經為了整合全體地主同意，今年過年甚至在案主家度過，雖工作不簡單，但仍將用盡心力輔導，希望藉由推動師們，能讓市容煥然一新並且提升民眾的居住品質與安全。

6日苗栗縣政府祕書長陳斌山，頒贈許慧琴成功推動的2件共24萬元輔導推動費，縣議員余文忠、楊明燁，及苗栗縣不動產開發商業同業公會副理事長陳有昆等人出席，肯定許慧琴對危老重建的用心推動。許慧琴則將輔導推動費10萬元，捐贈「苗栗縣同心園健康促進協會」，協助籌設日間照護中心，發揮人溺己溺精神。

縣府工商發展處長黃智群表示，為鼓勵危老重建，縣府除已訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」外，也提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施，另有6％至10％容積獎勵，以提升土地利用與不動產開發的效益。

(中時 )