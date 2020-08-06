看準後疫情時代餐飲業擁抱數位轉型的需求提升，美食外送平台foodomo推出「內用預約」新服務。不只外送，更提供餐廳內用優惠！foodomo與上千家餐廳合作，即日起至8月底前只要善用平台優惠，讓消費者走進餐廳吃美食的同時，也能享受到最高66％回饋好康，對於外食族來說，一個月最高將可省下萬元餐費，實為一大福音。

foodomo執行長張鈾瑋表示，對於熱愛美食餐飲體驗的消費者，只要下載foodomo，不需要先購買票券、或是致電預約，在APP內點選「預約內用」即可隨選喜愛的餐廳。自8/11起到8月底，消費者只要輸入「炫父88」優惠碼就可以享有預約內用服務美食88折，加上8月foodomo也推出「爸氣回饋專案」，不僅全平台給出每筆訂單LINE POINTS 18%回饋、新用戶可獲得限量299元折100折價券，若使用富邦Ｊ卡結帳還能額外享有3%優惠，層層加碼最高可享66%回饋，等於變相打4折，超殺價格等你來享用！

針對一份《2020全球消費者洞察報告》結果顯示，疫情期間有超過35%的消費者透過網路購買食品，然而在疫情趨緩後，其中86％的線上購物者仍繼續在網路購買食品。foodomo執行長張鈾瑋提出，可預期後疫情時代來臨，民眾選擇餐飲的習慣仍有大幅度改變，美食外送到家已成為許多用戶生活不可或缺的一部分；另外，外出用餐也因疫情趨緩出現睽違已久的人潮，看準這波趨勢foodomo早在幾個月前便積極開發「預約內用」服務，讓迎接熱愛美食的消費者，重回餐廳實際享受最真實的美食體驗。

foodomo獨家的「內用預約」服務，等於將消費者的美食生活圈全包了！除了原本就備受好評的「外送」、「揪團」、只要地圖上有都可「跑腿代買」的功能外更新增「預約內用」，消費者除了可以在家一鍵訂美食外，想要外出用餐又要面對尖峰用餐時段需要排隊等候的不便。只要打開foodomo APP，即可搜尋到方圓10公里內的餐廳，在餐前30分鐘預約，與好友聚餐不需要讓排隊、客滿狀況影響用餐心情，先預訂先付款，就算出門忘記帶錢包也不怕。

(科技)