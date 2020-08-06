台中市北區盛唐中醫診所驚爆中藥含重金屬超標後，另1家中醫診遭民眾檢舉並檢驗出體內重金屬超標，台中市政府衛生局6日與台中地檢署及台中市警局第二分局人員前往2家診所搜索調查，因已造成患者健康受損，衛生局將依法重罰盛唐中醫診所50萬元、勒令停業2個月，九褔（音同富）中醫診所則重罰30萬元、勒令停業1個月。

衛生局表示，盛唐中醫診所造成3名患者及市議員張彥彤家中4名成員重金屬超標，危害身體健康，衛生局成立專案小組調查，稽查抽驗相關藥包及藥材，認定涉有違反醫療法第82條事證，已於7月31日函送地檢署偵辦；今日協同地檢署兵分多路展開搜索，依違反醫療法第108條，從重裁處盛唐中醫診所最高罰鍰50萬元，並勒令停業2個月。

衛生局說明，民眾8月6日前如曾服用盛唐及九褔（音同富）2家中醫診所自費處方的中藥，有健康疑慮者，台中市食品藥物安全處將受理上列民眾送驗，時段為週一到五每日上午8時到12時、下午1時到5時，請備妥足夠檢驗數量中藥的完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等）到食安處四樓收件處。

有關目前民眾送驗情形，衛生局表示，食安處自8月3日起開始受檢，截至今日共20位民眾、34件中藥檢體送驗，化驗工作需7至10個工作天，目前均在化驗中，若有進一步結果，將盡快公告。

(中時 )