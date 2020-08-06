花旗集團公佈新的2025永續發展策略，幫助加速朝向低碳經濟的轉型，這項新的5年策略包含2,500億美元的環境金融目標，提供融資以促進全球氣候解決方案，這個策略是接續花旗於2015年宣佈投入1,000億美元於環境金融產品的目標，於去年已達標，超前預訂計畫4年多。

花旗亞太區執行長Peter Babej說：「如果要說我們從COVID-19疫情學到了什麼，那就是我們的經濟、身體健康與適應力，和整體環境與社會穩定性皆密不可分。」「花旗在因應這次公衛危機中，ESG（環境、社會及治理）一直是我們最重要的考量，特別是在我們與亞太區客戶和社區的互動中。透過2,500億美元的全球目標，我們希望成為推動低碳經濟轉型的領先銀行，亞太區將扮演重要角色。隨著各種業務轉向更加永續的未來，我們預計亞太區將進一步加速發展。」

花旗集團身為美國第一家「負責任銀行原則」的簽署者，承諾推動永續發展的低碳經濟。於今年4月發佈2019年「環境、社會及治理報告書」，詳述花旗在多項ESG優先領域的亮眼表現。自全球爆發COVID-19疫情以來，花旗持續深耕ESG領域以因應客戶及市場需求，期間持續承諾支持客戶及社區夥伴，幫助推動全球社會及環境的正向影響，已投入超過1億美元，提供全球與COVID-19相關的社區紓困協助。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示：「響應集團ESG政策，花旗（台灣）銀行在疫情期間，為與同仁共體時艱，積極採取行動，照顧員工的身心健康，並為客戶及社會致力貢獻付出，擴大企業的正向影響力。花旗台灣今年持續聚焦ESG相關領域，將延續環境、社會及治理方向，朝向永續發展目標邁進，並將發行首本認證的ESG報告書。」

花旗日前啟動「花旗台灣愛心加乘計畫」，號召全台員工共同關懷弱勢家庭、失親兒及醫護人員，花旗員工每捐贈1元，花旗將相對捐出1元，讓愛心加乘放大。為避免群眾聚集，今年花旗全球義工日有別於往年，採取小規模、多場次的方式舉行，讓企業之愛不因疫情而間斷。為體恤花旗員工在疫情期間堅守崗位，努力不懈，花旗提供特別補助金及一日特休假等多項員工福利措施，與員工攜手共度難關。

(工商 )