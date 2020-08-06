高雄榮總、緯創醫學科技與中華電信6日簽署合作備忘錄（MOU），三方共同宣示攜手組成國際醫療服務海外拓展團隊，整合各自專業技術與資源，將台灣醫療科技產業拓展至海外。

新型冠狀病毒（Covid-19）疫情襲捲全球，迫使各國反思經營型態的重大改變，憑藉國內醫療專業知識及ICT資通訊科技的防疫應用，為台灣的醫療科技產業開創了國際遠距醫療的可行性。

中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭表示，Covid-19防疫成果，讓全世界看到台灣醫療科技的產業實力，同時也看到更多的商機發展與合作機會，尤其在越南、泰國、印尼等東南亞新興國家，隨著其國家經濟的飛速成長，政府越來越重視健康與醫療的照護發展，這次與高雄榮總、緯創醫學科技兩家頂尖夥伴組成跨領域的國際服務團隊，未來能有更多的醫療科技優質廠商也能加入行列，壯大台灣專業團隊陣容，共同拓展海外新興市場。

中華電信是國內、外電信與資通訊系統整合服務的領導廠商，近年來除積極進行企業策略轉型外，對於海外事業的布局，更加速力道增強整體發展與推進，在美國、日本、新加坡、中國大陸、香港、越南、泰國、印尼及緬甸等均已設立海外子公司或辦事處，深耕經營當地業務、提供跨國服務與建立產業關係，協助海外業務拓展，產品銷售與設備維運等，持續「廣結盟」與國內外產業夥伴聯手合作，建立在地商業生態系（Business ecosystem），自詡要將台灣優質產品與技術服務行銷推廣至全世界。

高雄榮民總醫院多年前即著手展開提升醫療服務品質的全方位佈局策略，推動智慧化門診、住診、急診照護、手術照護、藥事、行政管理等六大領域資訊化服務流程，構建全Web化智慧醫資平台，同時透過運用資訊科技輔助健康照護與支援各項臨床照護作業，於2019年榮獲HQIC國家醫療品質獎（Healthcare Quality Improvement Campaign, HQIC）-智慧醫院全機構標章（SmartHospital）肯定，為國內當前發展智慧醫院之先驅。

緯創醫學科技為緯創資通集團的全資子公司，團隊擁有廣而深的醫療與資訊技術，且融入醫療物聯網創新技術，推動軟體輔以硬體之全面性智慧醫療解決方案，在生命科學儀器、體外檢測、醫學影像、人工外骨骼及智慧醫院等應用都累積了豐富的專案經驗與開發能量，未來更冀望在遠距醫療、門診微型化及數位病理領域上，能提供更多醫學和科技創新應用，並與各領域合作夥伴共創醫療服務生態圈。

(工商 )