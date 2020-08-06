進入後疫情時代，產業該如何掌握先機，迎接全新的挑戰，中科管理局6日舉辦「後疫時代產業轉型發展與契機-中科園區產業創新產官學研交流座談會」，以疫情衝擊下、中科園區各產業所面臨的衝擊與發展為主軸，從產官學研各界角度深度討論、分享後疫時代園區廠商所面臨的挑戰與機會，藉此激盪出產業發展的新契機。

6日座談會有中科管理局長許茂新、中興大學校長薛富盛、合盈光電董事長許玄岳、旭東機械董事長莊添財、程泰機械副總裁楊丞鈞、國發會產業發展處副處長陳瓊華、工研院產業科技國際策略發展所長蘇孟宗、中科產學訓協會秘書長林佳鋒等六十餘人到場共襄盛舉。

中科管理局長許茂新表示，中科園區為學界與業界的重要橋梁，更是中部產業發展的重要推手，中科管理局邀請各領域菁英齊聚，探討後疫情時代園區產業創新議題，攜手為園區廠商與中部地區各產業迎向挑戰、掌握國際趨勢，找出新的方向。

6日座談會由工研院產業科技國際策略發展所長蘇孟宗，專題分享後疫時代產業轉型發展與區域資源整合，深入探討後疫情時代衍生之新需求商機，以及「零接觸經濟」模式將加速企業數位轉型，並提出中科廠商在技術升級、科技人才培育及區域產業創新發展的建議。

專題報告結束後，由中興大學校長薛富盛擔任主持人，邀請產、官、學、研代表進行與談，透過各界代表的視野及觀點進行經驗分享與意見交流，帶來多元豐富的資訊，除了對園區廠商所面臨的疫情危機與挑戰應變、園區資源整合上具有相當的助益，亦能協助中部廠商在未來洞燭先機，於全球競爭激烈的產業領域中搶得領先地位。

(工商 )