◎趙正宇徐永明涉貪交保 北檢不服提抗告

台北地檢署偵辦立委集體貪瀆案，向台北地院聲押立委趙正宇及前立委徐永明，卻被裁定分別以100萬及80萬元交保，北檢認為趙、徐有羈押禁見的必要，6日就2人交保裁定提出抗告。

◎癌患服盛唐含鉛中藥調理 醫界憂傷害擴大

台中前議長張宏年與市議員兒張彥彤1家4口疑服中藥鉛中毒後，再傳國民黨台中市黨部前主委陳明振的罹癌妻子，也服盛唐中藥被驗出血中含鉛，震驚各界，中榮中醫師蔡嘉一指出，癌患者免疫力差加上鉛中毒、身體雪上加霜；該診所呂姓院長以治療癌症腫瘤聞名，在台中患者眾多，醫界擔憂毒中藥風暴傷害恐擴大。

◎最低82折 高鐵推回數票優惠搶客

台灣高鐵（2633）6日表示，為感謝購買回數票旅客的長期支持，特別推出限期優惠活動，自即日起，高鐵會員TGo購買回數票，且在9月到10月底前搭乘完畢，即可享有TGo會員點數三倍送優惠，單筆回數票價滿5,000元者，加碼再贈指定車次7折標準車廂對號座電子優惠券。

◎環島催票 柯震東化身真人版動森撿螺

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局發布5縣市的大雨特報，雲林、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣有局部大雨發生的機率；並針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

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(中時新聞網)