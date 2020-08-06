彰化縣長王惠美今日率團和新北市長侯友宜簽署農業交流備忘錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美今日率團和新北市長侯友宜簽署農業交流備忘錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

新北與彰化相距100多公里，但兩城市間卻有著緊密連結，彰化幾十萬北漂鄉親旅居新北市，彰化縣長王惠美今日率團和新北市長侯友宜簽署農業交流備忘錄，未來農產及活動都將遵循拍賣、報名、曝光、折扣等四大優先，王惠美強調這只是開始，後續還要有更多方案和新北市合作，城市交流各取所需，推廣彼此的特色及特產。

王惠美表示，彰化鄉親旅居新北市特別多，同鄉會鄉親常常問她彰化味的農特產品要去哪裡買，加上侯市長前年到彰化參訪有機蔬菜，新北是消費大市，彰化是農業大縣，可以提供最優質的農產品給新北市。

王惠美說，備忘錄四大優先，分別是「拍賣優先」在未來新北果菜市場，享有彰化優鮮農特產品優先拍賣權；「曝光優先」未來雙府行銷，無論是實體的或是網路，將優先互惠、優先曝光。

「折扣優先」雙府活動市民折扣優先，未來將與新北市合作辦理「新北市享家BAR展售會」，彰化縣民持身分證就可享打折，讓在新北的彰化縣民也有「享」家的感覺。同時，彰化舉辦的活動，新北市民也享有同樣的優惠；「報名優先」彰化的年度盛事王功漁火節，8月15、16日登場，千人烤蚵趣體驗名額30組共180名，優先給新北市民報名，並全部免費!

侯友宜指出，王惠美來新北市為彰化打拚，令他感動。彰化要好、新北市才會好，新北市人口約402萬人，消費力很大，彰化的農漁業產品到新北來賣，未來一定要協助優先賣光，在彰化同鄉團體的支持下，也必定可以銷售一空。未來活動也要一起分享，新北市有28座漁港，新北2020河海音樂季，也將提供優惠名額給彰化縣民優先參加。

縣府農業處長邱奕志強調，持續打造彰化優鮮的農特產品品牌形象，鼓舞農民取得三章一Q等認證，期望透過此次與新北市的MOU交流活動，國內外皆能打造一條通暢的行銷路線。

(中時 )