80多歲何姓阿公在衛福部嘉義醫院治病及護理之家療養2年，積欠大筆醫療費用，他的5名兒女不聞不問，張姓孫子繳交1萬多元費用後不再付錢，部嘉醫院向張姓孫子提訴追討，法官判張男給付74萬多元欠款。

部嘉醫院表示，何姓住民長期住在護理之家，因家屬未按時繳納相關費用，依衛福部所屬醫療機構收費要點之規範催收，何姓住民仍持續在護理之家受照顧，並協助轉介社會福利資源。

何姓阿公長期在部嘉醫院看門診、住院及住護理之家，2018年初至2019年底近2年期間積欠74萬7287元醫療費用，當初是張姓孫子與護理之家簽約，約定每月繳錢並分期付款攤還欠款，但張男繳1期還款1萬4000多元及200多元門診費用後，就未再繳款還錢。

張男說，阿公有5名兒女，依民法規定應負扶養義務，他當初與醫院護理之家簽約，不知道要依合約負責還錢。

部嘉指出，何姓住民長住護理之家，幾乎沒有親人來探視，形同被兒女遺棄，因積欠太多費用，屢次催繳無效，醫院與張姓孫子經過調解，他同意分期付款還錢，可是又未履約按期攤還，只好走司法程序催討，此個案是罕見的特殊情形。

(中時 )