宏捷科(8086)今天董事會決議發行私募普通股4500萬股，私募每股價格為77.7元，引進中美晶(5483)策略聯盟，雙方將加速開發氮化鎵產品，宏捷科董事長祁幼銘表示，宏捷科深耕微波通訊領域，在中美晶入股可望加速氮化鎵產品開發，預估明年底會有產品通過客戶認證量產出貨。

宏捷科為專業砷化鎵代工廠，近年來積極投入氮化鎵(GaN)製程開發，上游化合物晶圓品質與供應的穩定性為關鍵因素，由於中美晶集團子公司環球晶圓為上游晶圓材料供應商，也是全球第三大，台灣第一大矽晶圓製造商，宏捷科此次辦理私募，引進中美晶，藉由雙方合作，可望加速相關產品開發。

祁幼銘表示，宏捷科深耕微波通訊領域，過去因無法取得適當材料，難以跨入氮化鎵產品，在中美晶入股可望加速氮化鎵產品開發，公司將鎖定5G基地台領域，預估明年底會有產品通過客戶認證量產出貨。

目前宏捷科產品涵蓋WiFi、手機PA及VCSEL，公司目前月產能約12000片，為因應客戶需求，公司擴建第二廠區，目前新廠廠房女經完成無塵室建置，並進行設備安裝，預估年底月產能將達15000片，並留有每月20000片產能擴充空間。

展望下半年，祁幼銘表示，受到新冠肺炎疫情及中美貿易戰影響等不確定因素影響，預估第3季與第2季持平或小幅衰退，至於第4季還看不清楚。

(時報資訊)