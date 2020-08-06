住在澎湖一名年輕葉姓男子，日前在家中睡覺時，遭老鼠啃咬頭部，因為當下沒有馬上送醫治療，直到症狀越來越嚴重，目前因為感染陷入昏迷，仍在加護病房搶救，衛生局前往葉男家中查看，家中狀況讓他們相當震驚。

葉男遭老鼠啃頭陷入昏迷病危，附近鄰居表示葉男領有身心障礙手冊，與父親、哥哥住在一起，平時會到親戚的家具行幫忙，葉男狀況引起澎湖衛生局、環保局關切，因此前往葉男家中瞭解狀況，取檢體化驗、同時在住家放置捕鼠器，以防再度發生老鼠傷人事件。

相關人員到葉男家中查看，發現住家環境非常髒亂、發出惡臭，由於父子平時喜歡收集廢棄物，整棟4層樓住家、老家空地全部堆滿，時間久了流浪貓狗也在這裡聚集，自然也會吸引許多老鼠、蟑螂、跳蚤等害蟲。

且葉男家中靠近大馬路，因為廢棄物堆積、惡臭等，居民曾多次向里長檢舉，環保單位也協助清理許多次，但每次清理完畢，葉家父子總是會再度堆滿廢棄物，令附近居民相當無奈。

(中時新聞網)