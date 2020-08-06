資訊服務商精誠資訊（6214）6日通過第二季與上半年財報，上半年營收116.2億元，較去年同期增加12.13％，稅後淨利8.21億元，年增14.01％，每股盈餘3.31元，優於去年同期2.92元。展望下半年，精誠表示，延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型。

精誠第二季單季營收58.6億元，較去年同期的54.3億元成長8.1％，稅後淨利7.62億元，較去年同期的3.36億元大幅跳增126.4％。

精誠表示，今年上半年營收、獲利雙雙寫下新高，主要貢獻是來自於精誠積極經營跨界生態圈，連結夥伴資源，以滿足企業客戶多元的數位轉型需求，進一步促動雲端、數據、資安、微服務等業務持續增長。

此外，另一大貢獻則來自於金融業客戶，包括逐筆交易新制上路帶動金融IT預算增加、純網銀及FinTech創新議題持續發酵，還有行動電子支付、行動網銀、行動投保及open API解決方案的需求增加；此外，來自高科技製造業客戶的數位轉型需求、投資併購鼎盛與宜誠帶來的綜效等，也都為營收帶來成長貢獻。

展望下半年，精誠表示，將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決疫情下遠距工作的資安隱憂與技術落差。

精誠表示，接下來將展開多項關鍵行動計畫，包括因應金融業客戶轉型FinTech需求，建立服務擴充高彈性的金融微服務平台；而因應疫情帶動的「無接觸商機」，將持續推展全方位電子支付業務以及雲支付平台。

此外，也將大力推廣整合AI、HPC、雲端及微服務等創新技術的管理平台，以提供企業客戶彈性、有效、符合預算的數據運算需求。

受美中貿易戰以及新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈布局遭受嚴重衝擊，使得今年經濟發展充滿變數。對此，精誠表示，今年公司己定位擔任企業的「領導協奏者」（Orchestrator）角色，拓展更完整的軟體與數據生態圈，並為客戶找到可落地應用的創新方案，同時也持續加深AP、APP、API、Appliance、Algorithm跨界軟體能力與4C的上雲、用雲、管雲、護雲核心能力，幫助各行各業AI化落地應用。

(工商 )